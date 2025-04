A Roma la Questura ha schierato pattuglie in superficie, nel sottosuolo e in volo per garantire la sicurezza in previsione dei funerali di Papa Francesco. Mentre gli agenti controllano le vie verso San Pietro e le stazioni e le banchine della metropolitana, nuovi dispositivi tecnologici sorvolano l’area garantendo immagini in 3D e una visuale di 360 gradi sul Vaticano. .