Funerali Papa, in migliaia aspettano passaggio feretro

Io ho avuto il privilegio di incontrarlo due volte in udienza privata, nel 2021 e nel 2022. Io ancora adesso a pensarci ho un po' di tachicardia è molto emozionante. Io, da appena è stato eletto, ho avuto diciamo nei suoi confronti un sentimento di vicinanza come se fosse un nonno per me, perché è sempre stato molto genuino e l'ho sempre immaginato come il nonno di tutti i ragazzi, di tutti i bambini. Corretto dire che oggi qua si respira riconoscenza? Sì, tanta gratitudine, ci sono tanti camminando abbiamo visto anche tanti manifesti con scritto, grazie Francesco. Assolutamente sì. Viva Papa Francesco. Mi è sempre stato dentro questo Papa e quindi mi sembrava il minimo poter, poter esserci, ho cercato anche di andare a commemorarlo, ma dopo tre ore ho dovuto desistere. Questo era il minimo che potevo fare e lo faccio col cuore. Lui voleva tanto la pace. E voleva anche che tutti noi pregassimo, e che noi rispettassimo le persone, rispettando la razza altrui. Sento mancanza di Papa Francesco perché, ogni volta che andavo al Vaticano e quando lo ascoltavo piangevo e così. Il 27/04 di quattro anni fa, siamo stati ricoverati con il Covid, e noi abbiamo fatto il rosario con il Papa. Io e mia moglie siamo stati male, e siamo venuti apposta. .