Una delle persone che abbiamo interrogato ha ammesso quello che è accaduto. Ci ha riferito esattamente quello che è stato fatto, quello che è stato fatto soprattutto la mattina di domenica perché per un malfunzionamento continuava ad entrare in funzione il freno di emergenza anche quando non doveva entrare in funzione. Quindi per evitare che si bloccasse la cabina durante il trasporto dei passeggeri ha scelto di non togliere il dispositivo che blocca il freno d'emergenza, che attiva il freno d'emergenza. In questo modo il freno d'emergenza non poteva entrare in funzione e questo ha comportato il fatto che nel momento in cui si è rotto il cavo la cabina è precipitata all'indietro. La mattina di domenica non è stato tolto il forchettone ma la stessa cosa è stata fatta anche nei giorni precedenti, per lo stesso motivo. Per lo stesso motivo perché c'erano stati dei malfunzionamenti, è stata chiamata la manutenzione, è stata fatta fare una manutenzione, come previsto, perché in caso di malfunzionamento si chiamano dei tecnici che facciano la manutenzione ma non avendo questi risolto completamente il problema, la scelta è stata.. la scelta gravissima è stata di disabilitare il freno di emergenza per consentire alla cabina di funzionare.