I rilievi che farà il consulente tecnico, sono prettamente di natura tecnica ovvero, lui si focalizzerà soprattutto su quei dettagli, su quegli aspetti che saranno poi fondamentali a capire il perché, il cavo si è rotto e cosa, nel dettaglio, sia successo proprio in termini di dinamica dell'incidente. Nel momento in cui la rottura del cavo riusciremo a, come dire, collegarla alle eventuali omissioni o negligenze, da parte di chi era preposto a fare determinate cose, che poi non sono state fatte, è normale che, a nuovi elementi di responsabilità, corrisponderanno nuove persone, iscritte nel Registro degli Indagati.