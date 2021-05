Funivia Mottarone, Perocchio: disperato per vittime

"Conferma che lei non sapeva di questi forchettoni?" "Ovviamente lo confermo, ovviamente confermo che sono disperato per le 14 persone. Farò di tutto per riprendere a lavorare il meglio possibile". "Se avesse saputo, lei non avrebbe avallato quella scelta?" "Assolutamente no". "Lei l'ha definita folle, no?" "Io lavoro negli impianti a fune da 21 anni, so che quella è una cosa da non fare per nessuna ragione al mondo". "Ingegnere, si dà una spiegazione della fune che si è spezzata?" "Quello assolutamente no, ma ci sarà ampio studio coi laboratori specializzati e quindi se ne verranno sicuramente a capire quali possono essere le cause". "Le manutenzioni sono state fatte?" "Assolutamente tutto corretto, tutte le manutenzioni fatte, tutte a norma, tutto a posto".