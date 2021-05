Precipita funivia Stresa-Mottarone: 13 vittime. VIDEO

Una cabina della funivia che collega Stresa con il Mottarone è precipitata. 13 persone a bordo della cabina sono morte sul colpo. Tre i feriti, tra cui due bambini di 9 e 5 anni. Sono stati traspor-tati in codice rosso su due eliambulanze in ospedale a Torino. La fune dell’impianto ha ceduto a pochi metri dalla stazione di arrivo. La cabina è precipitata in un tratto boscoso e impervio. L'impianto parte dal lago Maggiore e arriva in 20 minuti a quota 1.491 metri. La funivia del Motta-rone era stata riaperta il 24 aprile. Era stata chiusa per le restrizioni Covid. La funivia era stata chiusa anche nel 2014 per lavori di manutenzione. In quel caso era stata riaperta nel 2016.