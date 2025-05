Gli agenti della polizia di Reggio Calabria hanno arrestato 11 persone appartenenti a una banda dedita a furti in appartamento. I ladri eseguivano sopralluoghi per pianificare l’ingresso nelle abitazioni e, una volta ottenuta la refurtiva, fuggivano su diversi veicoli. Secondo gli agenti la banda ha portato a segno almeno dieci furti per un totale di quasi 150mila euro. .