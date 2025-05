Furti auto, a Cerignola la centrale italiana, 25 arresti della polizia

cannibalizzata, il termine usato dalle Forze dell'Ordine nei loro verbali mestamente firmati dai proprietari di turno. Il primato in materia delle bande criminali del Comune foggiano è raccontato, oltre che dagli archivi di Polizia e Carabinieri, dalle operazioni che di tanto in tanto provano a scardinare un sistema consolidato. L'ultima porta la firma degli agenti della Squadra Mobile di Andria, che in collaborazione con gli uomini del Servizio Centrale Operativo giunti da Roma, hanno arrestato 25 persone, tutte originarie di Cerignola, che devono rispondere di associazione a delinquere finalizzate al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. Le indagini coordinate dalla Procura di Trani si sono concentrate su sette batterie operative capaci di mettere a segno anche 10 colpi al giorno. Le auto rubate venivano trasportate in campagna e cannibalizzate appunto nel giro di pochi minuti, con i pezzi poi trasferiti all'interno di autoparchi e autodemolitori compiacenti, dove venivano suddivisi, catalogati e imballati, pronti ad essere immessi sul mercato parallelo. Migliaia quelli recuperati dalla Polizia all'interno di box e garage di Cerignola durante uno dei sequestri, nel febbraio scorso, quattro agenti rimasero feriti, investiti da un malvivente che cercava di fuggire. Ancona, Sky TG 24, Trani. .