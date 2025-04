Arezzo, furti nelle aziende orafe: 8 arresti

Smantellata una banda criminale dedita a furti nelle aziende orafe del territorio aretino, compiuti nel corso del 2024. Le indagini, coordinate dalla procura di Arezzo e condotte da polizia e carabinieri, hanno consentito di individuare un sodalizio criminale composto da otto cittadini rumeni, non residenti in Italia. Due di questi sono stati fermati il 28 novembre scorso, poche ore dopo un furto commesso presso una ditta orafa di Laterina-Pergine Valdarno (Arezzo). Individuata anche la base logistica del gruppo, situata in provincia di Pistoia, i veicoli utilizzati per i furti e sono stati ricostruiti i movimenti della banda.