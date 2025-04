Furti d'auto a Reggio Calabria: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri nella provincia di Reggio Calabria con l'accusa di furto aggravato, tentato furto aggravato in concorso e ricettazione, per due di loro disposto anche l'obbligo di dimora. Le indagini, durate sei mesi, sono partite da un tentato furto di un'auto, nel giugno 2024 in pieno centro a Bagnara Calabra. Da quel fallito colpo di una Fiat Panda, danneggiata e abbandonata sul posto, è stata avviata un'attività investigativa che ha permesso di ricostruire almeno dieci episodi consumati nei mesi estivi tra Bagnara, Scilla e Pizzo. .