G20, in corteo a Roma studenti operai sindacati

Un corteo colorato e pacifico, bandiere diverse, cori, canzoni e balli. A Roma sfilano in tanti contro il G20, diverse le istanze, stesso lo spirito. Voi la malattia, noi la cura, così in testa i ragazzi del Fridays For Future che al grido di, Siamo la Generazione del Futuro Senza un Futuro, aprono la manifestazione da Piramide. Con loro sfilano animalisti, ambientalisti, Greenpeace, Legambiente, Cobas, i lavoratori di GKN, Alitalia e Whirlpool. Una sfilata colorata per le strade di una Roma blindata e sotto stretta sorveglianza. Il dispiegamento di forze è imponente. Sicurezza da terra e dall'alto. Non hanno avuto bisogno di intervenire in nessun momento, del resto, il popolo dei manifestanti è composto da ragazzi, famiglie, anziani e bambini, tutti per gridare ai grandi del mondo, riuniti a pochi metri di distanza che non c'è più tempo. Tutti per far sentire la propria voce e arrivano a Bocca della Verità. Dopo la pandemia non è però la prima manifestazione in presenza. C'è grande voglia di sfilare e prendersi un pezzo della città.