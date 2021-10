G20, Draghi: "È stato un successo, tenuti vivi i sogni"

"Sì è un summit di successo, ma in che senso? Siamo riusciti nel senso di mantener vivi i nostri sogni, impegnarci a ulteriori ulteriori provvedimenti, ulteriori stanziamenti giganteschi di denaro, ulteriori promesse di riduzione e questo è un successo visto che negli ultimi mesi sembrava che soprattutto i paesi emergenti non avessero nessuna intenzione di prendere altri impegni, ma ricordiamoci che il giudizio finale, come ci ricordano sempre gli attivisti e anche soprattutto i più giovani tra loro, viene poi formulato sulla base di quello che noi facciamo e non di quello che noi diciamo, quindi dobbiamo, c'è stato un impegno collettivo a essere più, come dire, più concreti e più seri anche nelle azioni che intraprenderemo in futuro.