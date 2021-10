Non ci può essere ripresa se ci dimentichiamo della metà della popolazione mondiale. Oggi infatti il G20 si prende questo impegno, ovvero combattere contro le disuguaglianze di genere, incoraggiamo la leadership femminile, rimuoviamo tutte le barriere che ci impediscono ancora di far accedere le donne a tutti i livelli della società e dell'economia. Dobbiamo incoraggiare le famose STEM, le scienze, le tecnologie, l'ingegneria, la meccanica, in modo tale da poter offrire alle donne le stesse opportunità di lavoro e di crescita.