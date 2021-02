Gabrielli: importante è vaccinarsi, lo farò tra due giorni

La mia è solo una presenza per dire grazie per sottolineare l'importanza di un evento, quello della vaccinazione, che come sosteniamo da tempo, credo che sia una delle cose più importanti del nostro Paese, al pari di tutti i paesi colpiti da questa tremenda tragedia che è la pandemia debbono fare, al di là di quelle che sono state tante volte delle comprensibili preoccupazioni per la diversità dei vaccini messi a disposizione, quelli più efficaci, quelli meno efficaci. Peraltro la posizione della mia amministrazione è stata chiara fin da subito, l'importante è vaccinarsi. Peraltro io stesso fra due giorni mi vaccinerò con lo stesso vaccino con cui si stanno vaccinando tutti i miei colleghi.