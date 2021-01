Gallera: Ho fatto del mio meglio, non ho libretto istruzioni

Prevale il senso di sollievo dopo un anno molto faticoso, e comunque ho fatto 4 anni e mezzo l'assessore alla Sanità, essere l'assessore in quella che è una regione che vale uno stato, il Belgio o l'Olanda hanno i nostri abitanti, è particolarmente impegnativo. Quest'anno è stato un anno faticosissimo, quindi insomma, da un certo punto di vista mi sto godendo un po' di riposo, ho fatto il massimo di quello che potevo fare. La Lombardia che è stata la regione che è stata colpita per prima in quei momenti ha saputo reagire, resistere e offrire speranze ad ogni vita, a tantissime persone, a noi nessuno ci aveva informato ci aveva dato il libretto di istruzioni, detto cosa fare...