Galli: "Contagi aumentano, avremmo voluto vaccinare di più"

Guardi, io spero possa andare bene, ma in questo momento non sta andando bene, le rispondo così anche per non farmi dire subito la solita cassandra. Il dato di fatto è che contagi stanno aumentando, il dato di fatto è che abbiamo anche questa visita di una serie di varianti che non ci fanno certo piacere e contestualmente avremmo voluto poter vaccinare di più. Siamo un po' indietro? Le cose vanno sicuramente meno velocemente di quanto si vorrebbe di quanto probabilmente quanto stato messi in campo dal punto di vista organizzativo sarebbe in grado di fare. Mi auguro che gli ostacoli principali ad avere la materia prima siano ostacoli superati rapidamente, altrimenti non vorrei fare come a Venezia molti molti anni fa, il morbo infuria, il vaccino ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca. Voglio dire, il vaccino credo che arriverà.