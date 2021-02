Questa variante inglese in particolare che ha la capacità di infettare, di trasmettersi si dice almeno 40% in più della nostra precedente variante dominante e rischia di diventare dominante in maniera molto rapida e quello che fa e quello che ha già fatto a suo tempo, già attorno a dicembre in gran Bretagna, nel frattempo ha varcato la manica, è arrivata da noi e tra un po sarà la variante assolutamente prevalente.