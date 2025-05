Gallura, giovane scomparso: scultura di sabbia in ricordo

A distanza di un anno non è stata trovata alcuna traccia di Michael Frison, il 25enne di nazionalità inglese, con madre sarda, irreperibile dal 13 luglio 2024 quando di lui si sono perse le tracce dopo che si era addentrato nelle campagne di Valdicorru, in Gallura. Dopo gli appelli della madre Cristina Pittalis sulla sua pagina Facebook e i media inglesi, per non far calare il silenzio sulla scomparsa del giovane l'artista Nicola Urru ha realizzato un altorilievo sulla sabbia di Platamona, a Sassari. .