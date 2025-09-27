Garlasco, ex procuratore: mai preso soldi, rifarei tutto

00:02:15 min
|
30 minuti fa

"La vicenda che mi vede purtroppo protagonista, mi offende, mi ha offeso come uomo e come magistrato. Rifarei tutto esattamente come è stato già fatto all'epoca". Accetta di parlare a poche ore dalla bufera scatenata dalla notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati, l'ex procuratore capo di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia, che ipotizza che l'ex magistrato abbia ricevuto denaro dalla famiglia di Andrea Sempio per chiedere e ottenere nel 2017 l'archiviazione dell'indagine a carico del giovane per l'omicidio di Chiara Poggi. "Io sono in grado di dimostrare la mia estraneità a questi fatti. Non ho mai usufruito di benefici di alcun genere in relazione alla mia attività di magistrato inquirente e tanto meno ho mai incassato soldi". Un'accusa di inaudita gravità tuona la difesa di Alberto Stasi nata da una sospetta movimentazione di denaro tra dicembre 2016 e giugno 2017 sul conto del padre dell'indagato e da una perquisizione dello scorso maggio in casa Sempio in cui era stato rinvenuto un appunto su un'agenda con la dicitura Venditti GIP archivia per 20-30 euro, interpretata come la somma corrisposta all'ex procuratore per fare archiviare la posizione di Sempio. Un biglietto che però anche per la difesa dell'ex magistrato potrebbe avere tutt'altro significato. "L'interpretazione logica, senso comune, persone, uomini della strada leggono una roba del genere, dicono: Vabbè, è l'appunto di un padre di famiglia che dice nel caso in cui arriviamo a un'archiviazione, devo dare 20, punto 30 all'avvocato". Dopo le perquisizioni e i sequestri da parte della Finanza e dei Carabinieri di Milano, anche in casa Sempio, i genitori dell'indagato come due ex Carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Pavia di allora sono stati sentiti come testimoni, una stranezza questa per la difesa di Venditti che auspica l'invio di ispettori da parte del Ministero della Giustizia. "Ci sono dei conflitti o comunque delle degli equilibri che dovrebbero essere attenzionati da un fine cultore della materia come il Ministro Nordio". .

Tensione a Torino al corteo pro PalestinaTensione a Torino al corteo pro Palestina
cronaca
Tensione a Torino al corteo pro Palestina
00:01:23 min
| 35 minuti fa
pubblicità
Sky Tg25, a destra di Dio - la puntata del 27 settembreSky Tg25, a destra di Dio - la puntata del 27 settembre
cronaca
Sky Tg25, a destra di Dio - la puntata del 27 settembre
00:39:36 min
| 29 minuti fa
AlpenFest 2025, a Livigno si chiude la stagione estivaAlpenFest 2025, a Livigno si chiude la stagione estiva
cronaca
AlpenFest 2025, a Livigno si chiude la stagione estiva
00:01:48 min
| 30 minuti fa
A Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 oreA Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 ore
cronaca
A Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 ore
00:01:25 min
| 30 minuti fa
Balloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di PiacenzaBalloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di Piacenza
cronaca
Balloon Cup 2025, la sfida tra 30 mongolfiere internazionali
00:01:00 min
| 59 minuti fa
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenuteEx Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
cronaca
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
00:01:34 min
| 1 ora fa
Piacenza, seconda edizione della Balloon CupPiacenza, seconda edizione della Balloon Cup
cronaca
Piacenza, seconda edizione della Balloon Cup
00:01:16 min
| 3 ore fa
Tempio pausania, la verità di Ragnedda davanti al gipTempio pausania, la verità di Ragnedda davanti al gip
cronaca
Tempio Pausania, la verità di Ragnedda davanti al gip
00:01:55 min
| 3 ore fa
ERROR! T13270925ERROR! T13270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Notte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS SpallanzaniNotte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS Spallanzani
cronaca
Notte ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS
00:01:50 min
| 5 ore fa
ERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tuttoERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tutto
cronaca
Delitto Garlasco, Venditti: mai preso soldi, rifarei tutto
00:01:02 min
| 6 ore fa
ERROR! T08270925ERROR! T08270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
Tensione a Torino al corteo pro PalestinaTensione a Torino al corteo pro Palestina
cronaca
Tensione a Torino al corteo pro Palestina
00:01:23 min
| 35 minuti fa
Sky Tg25, a destra di Dio - la puntata del 27 settembreSky Tg25, a destra di Dio - la puntata del 27 settembre
cronaca
Sky Tg25, a destra di Dio - la puntata del 27 settembre
00:39:36 min
| 29 minuti fa
AlpenFest 2025, a Livigno si chiude la stagione estivaAlpenFest 2025, a Livigno si chiude la stagione estiva
cronaca
AlpenFest 2025, a Livigno si chiude la stagione estiva
00:01:48 min
| 30 minuti fa
A Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 oreA Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 ore
cronaca
A Vittoria (Rg) è caccia ai rapitori del 17enne rimasto sotto sequestro per 24 ore
00:01:25 min
| 30 minuti fa
Balloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di PiacenzaBalloon Cup 2025, al via la gara tra le mongolfiere nei cieli di Piacenza
cronaca
Balloon Cup 2025, la sfida tra 30 mongolfiere internazionali
00:01:00 min
| 59 minuti fa
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenuteEx Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
cronaca
Ex Ilva, chiuso bando di vendita, 10 le offerte di acquisto pervenute
00:01:34 min
| 1 ora fa
Piacenza, seconda edizione della Balloon CupPiacenza, seconda edizione della Balloon Cup
cronaca
Piacenza, seconda edizione della Balloon Cup
00:01:16 min
| 3 ore fa
Tempio pausania, la verità di Ragnedda davanti al gipTempio pausania, la verità di Ragnedda davanti al gip
cronaca
Tempio Pausania, la verità di Ragnedda davanti al gip
00:01:55 min
| 3 ore fa
ERROR! T13270925ERROR! T13270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Notte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS SpallanzaniNotte dei ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS Spallanzani
cronaca
Notte ricercatori: laboratori aperti ai bambini all'IRCCS
00:01:50 min
| 5 ore fa
ERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tuttoERROR! Delitto Chiara Poggi, Ex Procuratore: mai preso saldi, rifarei tutto
cronaca
Delitto Garlasco, Venditti: mai preso soldi, rifarei tutto
00:01:02 min
| 6 ore fa
ERROR! T08270925ERROR! T08270925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 27 settembre, edizione ore 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità