Garlasco, abitante sul Tromello: canale mai stato dragato

"Ricerche no e neanche dragato. È stato pulito con delle barche apposite che triturano le alghe. Sono mezzi particolari, che praticamente tagliano tutte le erbe sul fondo". "Questo quanto tempo fa?", "Sempre 8-10 anni fa". "Ma questa procedura cui faceva accenno, qualora ci dovessero essere stati pezzi di metallo, cose così, potevano essere trovate o no?", "Diciamo che è una barca che tritura, una specie di centrifuga praticamente, con delle lame. Se prende dei pezzi di ferro si possono anche sentire, ma non li porta in superficie". .