Garlasco, consulente Poggi: Qualcosa più poteva essere fatto

"Se a 18 anni di distanza siamo ancora di fronte a questa situazione, evidentemente qualcosa in più poteva essere fatto". Lo ha dichiarato Davide Radaelli, consulente della famiglia Poggi, prima di entrare in Tribunale per l'udienza sull'incidente probatorio prevista oggi a Pavia. "Non so niente - ha aggiunto continuando a rispondere a chi gli chiedeva se si potrà arrivare a qualcosa di nuovo - mi limito a quelli che sono gli elementi emersi nel processo di rinvio della Cassazione. Ci mettiamo a disposizione per collaborare con le indagini avviate dall'autorità giudiziaria". .