Garlasco, dna Ignoto 3 escluse contaminazioni recenti

Nessun tecnico che recentemente ha maneggiato il tampone di Chiara Poggi prelevato 18 anni fa lo ha contaminato. È questa la novità sul caso del tampone di DNA chiamato di ignoto 3. Lo ha stabilito Denise Albani, la perita incaricata dal GIP di compiere gli accertamenti irripetibili nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Quel profilo isolato su una garza usata all'epoca del delitto per prelevare materiale biologico dalla cavità orale della vittima, non è dunque stato inquinato recentemente da parte di coloro che nelle scorse settimane hanno maneggiato il reperto. In particolare la genetista Del Giudice ha stabilito che quel DNA maschile non è dei collaboratori della stessa Albani, né di Luciano Garofano, ex Comandante dei RIS, oggi consulente della difesa di Andrea Sempio, indagato nell'indagine dei PM pavesi, e di Maurizio Capra, esperto della famiglia Poggi. Il prossimo passo del perito, non appena rientrerà dalle ferie fissate da mesi sarà quello di procedere, con la comparazione del profilo isolato sulla Garza, con il DNA di chi all'epoca del delitto entrò in contatto per vari motivi con il corpo della 26 enne uccisa nella sua abitazione, la mattina del 13/08/2007. La Procura di Pavia con i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano potrebbe essere in procinto di procedere alla raccolta del DNA di altre persone e all'eventuale confronto nella convinzione che la traccia Ignoto 3, sia quella di un complice dell'assassino che, ed è questa l'ipotesi dell'accusa sarebbe Andrea Sempio. Ma al momento non ci sono riscontri ufficiali in questa direzione. Mercoledì a Pavia si svolgerà un'altra udienza dell'incidente probatorio, servirà a conferire l'incarico al perito dattiloscopista, per individuare e comparare ulteriori prove se verranno trovate sui reperti della spazzatura di 18 anni fa. .