Garlasco, indagato l'amico del fratello di Chiara Poggi

C'è una nuova perizia eseguita in Germania in un laboratorio di genetica di fama internazionale alla base della riapertura del caso, da parte della Procura di Pavia, dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale nel 2015 fu condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione l'allora fidanzato della 26enne Alberto Stasi. 18 anni dopo quel 13 agosto 2007 un nuovo studio, eseguito con tecniche d'avanguardia, ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio volontario in concorso Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, ai tempi 19enne. La nuova consulenza, disposta dalla Procura su impulso della difesa di Stasi, avrebbe consentito di tracciare il profilo genetico di quel DNA trovato sotto le unghie della vittima e ritenuto ai tempi insufficiente e inutilizzabile. DNA che ora, grazie alle nuove tecniche utilizzate, è stato analizzato risultando riconducibile a quello di Andrea Sempio, che nel 2017 era già stato indagato e la cui posizione era poi stata archiviata. "Nel '17 c'è stata l'archiviazione sua, a seguito di una denuncia che avevano fatto gli avvocati di Stasi. In quella occasione gli avevano sottratto clandestinamente il DNA. In pratica nel processo avevano stabilito che poi, in definitiva, non era confrontabile questo DNA". Sempio, oggi 37enne, giovedì dovrà presentarsi nella sede della Scientifica dei Carabinieri di Milano per essere sottoposto coattivamente all'esame salivare e al tampone, su ordine del giudice, dopo che giorni fa, al momento della notifica dell'avviso di garanzia, aveva negato il consenso all'esame del DNA per consentirne la comparazione. Su di lui la difesa di Stasi aveva già acceso un faro, partendo proprio da quel DNA trovato sotto le unghie della vittima. "Non possiamo che attendere. Abbiamo chiaramente la ragionevole speranza che finalmente possa essere fatta luce su questa tragica vicenda, possa emergere la verità ed essere fatta finalmente giustizia". Nessun commento da parte dei genitori di Chiara Poggi, Rita e Giuseppe, che come sempre hanno fatto in questi 18 anni mantengono, seppur nel loro dolore, un rispettoso silenzio. .