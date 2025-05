"Bene che si facciano queste cose, questi approfondimenti, so che sono costosi, faticosi, quindi bisogna avere rispetto per le istituzioni che vogliono approfondire. È chiaro che noi siamo per la verità che è già stata accertata. Non ci opponiamo agli accertamenti che devono farsi, anche perché non potremmo farlo. Speriamo solo che tutto venga letto assieme a quello che è stato fatto prima." .