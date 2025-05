Garlasco, legale Stasi: "Chiederemo rivalutazione reperti"

C'è o non c'è sangue su quella impronta numero 33 rilevata sul muro delle scale che portano alla cantina della villetta di via Pascoli, dove fu trovato il corpo di Chiara? In attesa dell'incidente probatorio, è intorno a questa domanda che potrebbero concentrarsi gli sviluppi della nuova indagine della Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Quella impronta, già repertata dal RIS di Parma nel 2007 e allora non attribuita, era stata analizzata col Combur test e con l'Opti test, il più indicato per rilevare le tracce di sangue, e aveva dato esito negativo. Secondo i consulenti della Procura di Pavia, ora, quella è certamente l'impronta del palmo destro della mano di Sempio. Ma gli esperti non si esprimono sulla presenza eventuale di tracce biologiche, motivo per cui la difesa di Stasi di quel reperto è pronta a chiedere una rilettura. "Chiederemo la possibilità di effettuare ricerche. C'è l'ipotesi, in base anche alla reazione con la ninidrina, che vi possano essere tracce biologiche". La discriminante per poter fare analisi di tipo genetico sarà ora l'esito delle ricerche di quella impronta, 18 anni fa grattata dall'intonaco con un bisturi ma di cui allo stato esiste solo una fotografia che ha consentito di fare solo una comparazione dattiloscopica. Non è l'unico reperto di cui però la difesa di Stasi è pronta a chiedere una rilettura. Senza escludere che a essere rivista possa essere anche l'intera dinamica del delitto. "È ovvio che ciò che è stato cristallizzato nel processo che ha portato faticosamente e dolorosamente alla condanna di Alberto possa essere rivisitato sotto tutti gli aspetti: della dinamica, dell'autore-autori". Nel 2020 la difesa di Alberto Stasi aveva presentato una richiesta di revisione del processo che però venne giudicata inammissibile, decisione poi confermata in Cassazione.