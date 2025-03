Garlasco, Nazzi: difficile valutare prove a distanza di anni

"Sicuramente oggi diciamo che c'è stata un'evoluzione nelle tecniche investigative, nella formazione del personale, sia i Carabinieri e Polizia Guardia di Finanza e sono e i nostri laboratori sono i più avanzati in Europa, in questo senso, il caso di Serena Mollicone è diverso, perché lì il sospetto che fu avanzato poi, è che le indagini non è che furono condotte male, proprio non furono condotte proprio perché sarebbero stati coinvolti dei carabinieri, cioè, in sostanza il comandante dei carabinieri della della stazione di Arce. Quindi è una storia, un po' diversa. È una storia però, che ha delle analogie, in quanto a distanza di tanti anni è comunque difficile arrivare a delle, a delle prove sostanziali, oggettive che siano inattaccabili, cioè oltre ogni ragionevole dubbio. Ricordiamo che Alberto Stasi fu assolto in Corte d'Assise e in Corte d'Appello ebbe due assoluzioni prima che la Cassazione rifacesse fare il processo d'appello e si arrivasse alla condanna." .