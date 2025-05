Garlasco, oggetti trovati in canale ad attenzione inquirenti

Una convocazione puramente formale per firmare il verbale relativo alla perquisizione informatica delle scorse ore per ritirare i cellulari che erano stati sequestrati a lui e alla madre. All'indomani del blitz dei carabinieri di Milano, nella sua casa di Voghera, e poi a Garlasco e a Tromello, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova indagine della Procura di Pavia, è tornato nella caserma dei Carabinieri di Montebello, dove due mesi fa era stato convocato per il prelievo del DNA, accompagnato. dalla madre e dalla sua avvocata poco più di mezz'ora per poi allontanarsi in auto in attesa dell'udienza per il conferimento dell'incarico ai periti nominati dal tribunale di Pavia. al vaglio degli inquirenti ci sono ora alcuni oggetti ritenuti di un qualche interesse, tra cui un martello trovati nel canale Bozzani a Tromello, scandagliato nelle scorse ore dopo essere stato dragato dai Vigili del Fuoco. E' qui a pochi passi da quella che era casa della nonna delle gemelle Cappa cugine di Chiara.che un testimone di recente aveva raccontato che un conoscente vide una donna bionda identificata, stando al suo racconto in una delle sorelle Cappa, gettare un oggetto molto pesante nel canale, quel 13/08/2007. Agli atti della nuova indagine della Procura di Pavia ci sarebbero anche circa 200 tra messaggi e vocali inviati da una delle gemelle a un amico di Milano, che avrebbero a che fare in qualche modo con la morte di Chiara, nessuna delle due sorelle è mai stata indagata. .