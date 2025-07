Garlasco, tribunale Pavia: "Non si procede su traccia 33"

Non ci sarà incidente probatorio sulla traccia 33 e le impronte dattiloscopiche sulla spazzatura di casa Poggi saranno analizzate confrontandole con tutte le persone che frequentavano la casa all'epoca dell'omicidio di Chiara Poggi. Sono queste le novità emerse nell'udienza che ha conferito l'incarico al dattiloscopista Domenico Marchigiani, che dovrà confrontare le tracce repertate all'epoca dai Ris di Parma, con foglie di acetato. Tracce sulle quali gli esami svolti in incidente probatorio non hanno rilevato presenza di sangue o di materiale biologico. "Insomma, è stato chiesto anche sollecitato dal perito, quello che la difesa di Stasi aveva chiesto tre udienze fa, cioè di confrontare sostanzialmente le paradesive, almeno per quelle che si possono confrontare, con altri soggetti, con tutti i soggetti sostanzialmente". La Procura dunque non ha accolto la richiesta di estendere una valutazione. terza alla traccia 33 attribuita ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio del 2007. Il codice prevede che la Procura debba fare delle indagini anche nell'interesse dell'indagato. "La Procura di Pavia le ha estese anche nell'interesse del condannato, ma non accoglie le richieste della persona offesa. Questo è il commento di Gianluigi Tizzoni, il legale della famiglia di Chiara Poggi. La GIP ha stabilito che non si procederà e il giudice. non può farlo senza l'assenso della Procura. Dunque sarà un esame che nell'eventualità di un prossimo dibattimento verrà affrontato in quella sede. "Noi non chiediamo, non abbiamo mai chiesto, non abbiamo intenzione di richiedere l'incidente probatorio sulla 33 è un'attività ripetibile, che comunque non richiederebbe neanche più di 60 giorni, come accertamento in un futuro ed eventuale dibattimento, perché non sappiamo se ci sarà o meno. Quindi non vedo perché anticipare tutto. .