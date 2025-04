Genova, a Palazzo Ducale la World Press Photo Exibition 2025

Questa foto, silenziosa, parla con forza, racconta la storia di un bambino, Mahmoud Aur, nove anni, ferito nel corso di un attacco israeliano a Gaza City, non ha più le braccia. È lo scatto più potente della mostra internazionale di fotogiornalismo che ha vinto il concorso World Press Photo Contest 2025, e che conseguenze della guerra per i più vulnerabili e i bambini". 144 fotografie selezionate e pubblicate dalle principali testate internazionali che raccontano il mondo in cui viviamo dalla politica alle questioni di genere, immagini che con libertà di stampa documentano proteste e rivolte. "La conoscenza di questi avvenimenti che arrivano da cinque continenti racchiusi in una sola mossa ci permettono di entrare e probabilmente uscire dall'esposizione con un punto di vista diverso". Un adolescente transgender nei Paesi Bassi e una giovane ucraina segnata dal trauma bellico, la violenza sulle donne. africane raccontata da Cinzia Canneri, unica italiana premiata e i temi centrali del nostro tempo nelle foto dei due finalisti l'immigrazione cinese clandestina negli Stati Uniti e il cambiamento climatico rappresentato da questo ragazzo in Amazzonia che percorre a piedi un fiume in secca per portare cibo alla madre. 24 Genova. .