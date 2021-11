Genova, al via la XXVI edizione del Salone Orientamenti

"Il 95% del personale ha fatto la prima dose e il 92% ha fatto la seconda e stiamo andando a grandi passi sulla terza. I ragazzi, tutti i ragazzi ormai, quelli tra i 16 e i 19 anni sono sopra l'84%". La rassicurazione che la scuola non rischia un ritorno alla didattica a distanza, arriva dal Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che inaugura Orientamenti, ai Magazzini del Cotone a Genova. Tre giorni dove gli studenti iniziano a pensare a cosa faranno da grandi, incontrando per la prima volta il mondo dell'università e del lavoro e ascoltando le storie di chi, dopo aver attraversato grandi difficoltà, oggi si racconta. Tema di questa 26esima edizione, che torna in presenza, è React, reagire. Come ha fatto Maria Andrea, 12 anni e le idee ben chiare. "Il mio sogno sarebbe quello di continuare sulla strada da attrice e da scrittrice, magari in un futuro presto diventare anche una regista". Dopo un incidente in piscina, non riusciva più a parlare, ha imparato a non arrendersi. Come Miriam, 20 anni, diventerà un medico e Federica, che farà l'infermiera. Storie di scelte coraggiose. "Studio medicina e chirurgia all'Università di Genova, il motivo principale della mia scelta, è dettato dalla mia diagnosi, che mi porto dietro dalla nascita, io sono affetta da fibrosi cistica". "Reagire e combattere, perché nonostante tutto, si possono inseguire i propri sogni ed è proprio questo, diventare un'infermiera, che possa aiutare chi ha bisogno". Testimonianze e messaggi, gli stand più visitati quelli di RIS e Polizia Scientifica. Sulla scena del crimine, gli investigatori di domani. In campo, le università di tutta Italia. La scuola sia più vicina al lavoro, l'appello della Ministra Messa, che da Genova annuncia l'impegno per la ricerca. "Ho appena pubblicato sul sito, la programmazione dei bandi da qui a dicembre del 2022 per quasi 10 miliardi di euro".