Entro fine mese altre 3 milioni di dosi vaccinali in Italia, lo annuncia il commissario straordinario per l'emergenza Covid il Generale Francesco Paolo Figliuolo, che apre nuova speranza nella lotta contro la pandemia. Lo fa da Genova inaugurando uno dei più grandi centri a livello nazionale, operativo alla Fiera del mare, con l'obbiettivo di 5 mila somministrazioni al giorno per raggiungere 13200 vaccinazioni quotidiane in Liguria, grazie a un accordo tra Regione e sanità privata. Sono convinto che prendendo esempio da Genova l'Italia ce la possa fare, ha detto il Generale Figliuolo. "L'apertura oggi di questo centro che noi chiamiamo hub, grande da 50 linee vaccinali che si aggiunge ai 2 mila che abbiamo. Abbiamo preso il primo marzo che erano 1450 oggi siamo a oltre 2 mila punti vaccinali e questo è il discorso della strategia della campagna vaccinale. Capillarizzazione da una parte e la Regione aveva iniziato con la capillarizzazione, andando nei territori e nei paesi più lontani più inaccessibili e grandi hub nelle aree metropolitane". Al Commissario straordinario per l'emergenza, lo stesso Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, chiede l'invio di un maggior numero di vaccini ora che l'accelerata è possibile, ora che la Liguria è la prima Regione italiana che tra poche ora inizierà la somministrazione anche nelle farmacie. La situazione della pandemia in Italia impone misure drastiche e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, dal capoluogo ligure, usa parole che colpiscono, noi siamo in guerra, servono norme da guerra ha detto, ma non fermiamoci ai numeri, utilizziamoli per fare un salto in avanti. "Non si può dire che ci sia qualcuno che ha in mano da solo la responsabilità di questa filiera, qua ognuno fa un pezzettino o non ne usciamo, e vedo che qua il pezzettino ognuno lo sta facendo come si deve. Ovviamente conosco le potenzialità del sistema e questo saranno attivati in maniera tale che i famosi 500 mila vaccini al giorno che un nostro obiettivo nazionale, lo raggiungiamo se ognuno farà il proprio pezzettino regionale, se ognuno farà il proprio pezzettino locale e così via". La speranza si chiama vaccino e lo dimostrano le centinaia di persone in attesa davanti al maxi hub nel padiglione Jean Nouvel, 1300 metri quadrati, 44 box, organizzato come un aeroporto da dove si parte per un viaggio di sola andata in ritorno alla normalità.