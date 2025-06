Geradini: "La corte mi ha dato ragione sulla premeditazione"

La Corte mi ha dato ragione per quanto riguarda la premeditazione, adesso sono diciamo, attendo le motivazioni, cerco di capire meglio che ragionamento è stato fatto. Io ho sostenuto assolutamente anche l'assenza della crudeltà, quindi voglio voglio leggere, sono soddisfatta per quanto riguarda la premeditazione. Mi spiace che non sono state concesse le attenuanti generiche, anche su quello attendo la motivazione per capire quale ragionamento è stato fatto i motivi. Ovviamente l'obiettivo che puntavamo era quello, certo è che perché ciò accadesse avrebbero dovuto essere escluse tutte e due le aggravanti e riconosciute le generiche, perché anche se fossero cadute entrambe le aggravanti, senza le generiche, la riduzione non si sarebbe stata. .