Giallo a Trento, imprenditore indagato trovato morto

Gli investigatori al momento si limitano ad indicare il suicidio come l'ipotesi più probabile, in attesa degli esiti dell'autopsia disposta dalla Procura di Trento. Alessio Agostini, 42 anni, imprenditore, gestore di ristoranti, locali e hotel, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di martedì, nel suo appartamento in via del Suffragio, in pieno centro storico a Trento, dove stava scontando gli arresti domiciliari. Il 42 enne, insieme al padre e al fratello e ad altre deicne di indagati lo scorso maggio, era rimasto coinvolto nel primo dei quattro filoni della maxi inchiesta della Procura di Trento, denominata "Sciabolata" inchiesta su presunti giri di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro, provento di spaccio di sostanze stupefacenti attraverso i locali gestiti dal gruppo. A trovare il corpo senza vita, la compagna dell'imprenditore, deceduto nonostante il lungo tentativo di rianimazione da parte collaborare e chiarire la propria posizione", ha dichiarato il legale del 42 enne. L'autopsia è stata fissata per la giornata di venerdì 13/06. Gianfranco Gatto, Sky TG 24, Trento. .