Giallo nel milanese, Erika Ferini Strambi ritrovata morta

Aveva trascorso la serata, il 5 luglio, in un ristorante di Segrate, tra canzoni e karaoke, una passione che coltivava con entusiasmo, poi la scomparsa. Erika Ferini Strambi, 53 anni, è stata trovata morta mercoledì 16 luglio in un campo di Pantigliate, nel milanese, dopo giorni di ricerche. Gli ultimi ad averla vista sono stati gli amici, quando la donna, che lavorava per le risorse umane di Luxottica, si era allontanata nella sua Mini Couper nera. All'una di notte, una telecamera stradale l'avrebbe inquadrata a Peschiera Borromeo, ma a casa, a Milano, dove viveva da sola, Erika non è mai arrivata. A lanciare l'allarme era stato il padre, il 7 luglio. Sono così partite le indagini dei Carabinieri che hanno portato, 9 giorni dopo, al ritrovamento dell'auto in un fosso nelle campagne di Pantigliate, grazie alla segnalazione di un agricoltore. Le portiere chiuse, ma le chiavi ancora nel quadro, gli airbag non esplosi. Il corpo di Erika, senza segni evidenti di aggressione, è stato però trovato a 200 metri di distanza dall'autovettura. Accanto aveva le stampelle con le quali si muoveva a causa di una disabilità. Era morta da giorni, quasi certamente nella stessa notte della scomparsa. Mancano però la borsa e il cellulare. Ora i Carabinieri indagano su una morte ancora piena di punti interrogativi, ipotizzando un possibile incontro di Erika nelle per omicidio a carico di ignoti, mentre si attendono elementi utili dall'autopsia.