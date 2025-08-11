Giallo nel milanese: "Non era sola 30enne precipitata"

Giallo a Cinisello Balsamo, interland Nord di Milano, dove una 30enne di origine marocchina è precipitata nel cuore della notte dal secondo piano di questo hotel, in Viale Marche. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Niguarda ed è in pericolo di vita. Secondo un testimone, un giovane che passava alle 04:30 del mattino e che è considerato molto attendibile dagli investigatori, un uomo ha provato a tenere la donna che urlava mentre era aggrappata al balcone, prima che precipitasse. Dopo la caduta, un volo di quasi 10 metri fino alla rampa laterale di accesso ai box, il testimone racconta che l'uomo è sceso per controllare le condizioni della donna, prima di scavalcare il cancello e fuggire. Sul caso lavora la Squadra Mobile della Polizia che non esclude nessuna ipotesi, compresi il gesto volontario e il fatto che possa essersi trattato di una caduta accidentale. Gli investigatori hanno accertato che la coppia aveva preso una stanza per la notte e ora stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'hotel per ricostruire con esattezza la sequenza dei fatti. La donna, che nella caduta ha riportato un trauma cranico e numerose lesioni agli arti inferiori, è stata operata dagli specialisti del Trauma Center del Niguarda. La prognosi è riservata. .

Villa Pamphilj, autopsia: Trofimova strangolata da Kaufmann
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto, edizione delle 19
Migranti dispersi Sardegna, ricerche a largo di Sant'Antioco
Botulino, altri alimenti contaminati nel furgoncino del cibo
Cardinale Zuppi: appelli alla pace inascoltati
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h13
Intossicati botulino, nove indagati, domani autopsia vittime
I titoli di Sky TG24 dell'11 agosto 2025 - edizione h8
La rassegna stampa di Sky TG24 dell'11 agosto 2025
Etna si risveglia con nuova bocca effusiva
I titoli di Sky Tg24 del 10 agosto, edizione ore 19
Vesuvio, continua spegnimento: fiamme anche nella riserva
