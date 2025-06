Giallo Resinovich, incidente probatorio per testimonianza di Sterpin

"Rimango convinto di quello che ho detto fino a ieri". Verità di Claudio Sterpin, l'amico speciale di Liliana Resinovic, è stata cristallizzata durante l'incidente probatorio a Trieste, voluto dalla Procura. La vittima di questo mistero sparì di casa il 14/12 del 2021, aveva 63. anni. Il cadavere fu ritrovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico della città, il 05/01 del 2022. Per l'omicidio è indagato il marito, Sebastiano Visintin, presente in aula. Secondo Sterpin, Liliana aveva deciso di lasciarlo per iniziare una nuova vita insieme a lui. cinque ore di domande incalzanti per ribadire il racconto dell'uomo, che nel corso di questi anni si è battuto per non far archiviare il caso, insieme alla famiglia della vittima. Una versione che sembra aver convinto i risposto. Penso di sì. Lei è soddisfatta. Avete le idee più chiare insomma "Vediamo" Sterpin ha ribadito ai cronisti la convinzione che Visintin sia a conoscenza dei fatti e che altre persone potrebbero essere coinvolte, non escludendo che l'indagato possa coprire qualcuno. Il legale di Sterpin, Giuseppe Squitieri, mantenendo riserbo sui contenuti dell'udienza, ha riferito che il suo cliente ha risposto a tutte le domande, in modo tale da ricostruire tutto, anche nel contraddittorio delle parti, ma che nulla di nuovo sarebbe emerso rispetto alle dichiarazioni precedentemente rilasciate. Benetti, Sky TG 24. .