Giappone, “grazie” al Covid 9 mila morti meno dell’anno scorso

Nonostante i giapponesi si siano comportati bene durante quest'anno di lockdown alla giapponese, cioè senza multe, senza decreti, senza ordini, ma semplicemente su suggerimenti e consigli, il governo di Tokyo ha deciso quest'anno di transennare tutti i grandi parchi per evitare assembramenti durante la stagione dello Hanami, l'osservazione dei ciliegi in fiore. Diciamo la verità, fa una certa impressione dopo un anno di pandemia, il Governo giapponese, l'autorità di Tokyo, hanno capito che non bastava più neanche il famoso di shu, traduzione più o meno letterale del nostro isolamento fiduciario a fermare l'amore che hanno i giapponesi per stendersi sotto i ciliegi, fare picnic, chiacchierare, ubriacarsi, almeno una volta l'anno. I numeri della pandemia come sapete in Giappone sono molto sotto controllo, eppure le autorità sono molto preoccupate anche perché stanno per arrivare le Olimpiadi e siccome le vaccinazioni sono pochissime, pensata appena 30000 persone hanno avuto il ciclo completo di vaccini e circa 700 mila la prima dose e soprattutto c'è quell'incognita di queste ventimila persone, anche se il pubblico non sarà accettato, gli spettatori stranieri non potranno venire, ma comunque saranno circa 20000 persone tra atleti e addetti ai lavori che arriveranno in Giappone. Eppure proprio in questi giorni una notizia che ha del curioso, del bizzarro, ma comunque sono dati ufficiali, dati da un grande giornale giapponese Nikkei Shimbun, il giornale finanziario. Bene, secondo questo giornale che cita dati ufficiali, pensate il covid ha salvato vite umane dal punto di vista strettamente numerico. Sì, perché nel 2020 in Giappone pare che ci sono stati 9000 decessi in meno che nel 2019, cosa che non è mai accaduta negli ultimi anni. Finora ogni anno c'erano sempre tra i 18000 e 20000 morti in più, invece grazie al covid, cioè grazie alla maggiore attenzione alle maggiore profilassi che c'è stata in questo anno ci sono stati meno morti di altro genere, meno polmoniti non da covi, meno influenza, meno pertosse. Insomma, alla fine il bilancio sembra quasi essere positivo, ma i numeri sono numeri che fanno comunque pensare.