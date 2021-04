Quando si parla di pandemia, si parla di qualcosa che coinvolge tutti e che interessa tutti e quindi è chiaro che dalla pandemia o ne usciamo tutti o non se ne esce. Alla mia proposta, non è solo mia, c'è una forte richiesta che è venuta anche da un centinaio di paesi, di sospendere almeno temporaneamente i brevetti. Perché se non si sospendono i brevetti, non si trasferisce il know-how e la tecnologia ad altre aziende produttrici, non si riuscirà mai a raggiungere una quantità dei vaccini sufficienti per la popolazione mondiale. E 4-5 grosse compagnie, che oggi sono impegnate nella produzione di vaccini, non sono certo in grado di riprodurne per tutti.