Le intercettazioni ai giornalisti che da anni seguono le questioni legate alla Libia e alla tratta dei migranti, finisce sul tavolo del Ministro della Giustizia Marta Cartabia che ha subito disposto accertamenti sull'operato della Procura di Trapani. Ma il caso venuto fuori dalle pagine del quotidiano Domani continua a far discutere. Per mesi le telefonate di quei giornalisti, nessuno di loro compare nel registro degli indagati, sono state ascoltate dagli investigatori e della freelance Nancy Porsia sono stati tracciati anche gli spostamenti. A provare a ridimensionare la vicenda, il Procuratore facente funzioni di Trapani Maurizio Agnello che ha ereditato le carte dell'inchiesta partita nel 2016 sul ruolo di alcune Ong, negli sbarchi dalle coste Libiche a quelle Italiane, nel febbraio 2019. Aniello ha confermato che Porsia è stata intercettata per alcuni mesi nella seconda metà del 2017, perché alcuni soggetti indagati facevano riferimento a lei che si trovava a bordo di una delle navi oggetto di investigazioni, ma ha aggiunto che in ogni caso nell'informativa riepilogativa dell'intera indagine, non c'è alcuna traccia delle trascrizioni e delle intercettazioni della giornalista e non c'è alcun riferimento ad altri giornalisti, ma in quelle carte, in quelle trascrizioni ci sono brani che fanno riferimento anche alle indagini sulla morte di Giulio Regeni e quindi a fatti che vanno ben oltre l'inchiesta in questione. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l'Ordine dei Giornalisti parlano di sfregio del segreto professionale e il Presidente Nazionale dell'Ordine, Carlo Verna ha annunciato che farà appello al Capo dello Stato.