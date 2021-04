Libia migranti e il ruolo delle Ong negli sbarchi del 2016 che segnarono in quell'anno un vero e proprio record con oltre 181,400 migranti arrivati sulle coste italiane, la Procura di Trapani indaga su quegli arrivi e sulle operazioni di soccorso in mare delle Ong che operavano su quelle rotte dalla Libia all'Italia, ma non solo, sotto la lente di ingrandimento della Procura Siciliana sono finiti diversi giornalisti e reporter italiani di varie testate nazionali che da anni si occupano e raccontano i traffici legati alle rotte migratorie nel Mediterraneo e le condizioni dei migranti detenuti nei lager in Libia. A rivelarlo sul quotidiano Domani Andrea Palladino che ha avuto accesso a centinaia di pagine di telefonate intercettate tra scritte e depositate nell'inchiesta Trapanese. "Fa impressione vedere nelle carte di una inchiesta, un intero dossier dedicato, in questo caso parliamo di Nancy Porsia, ad una giornalista con tanto di foto, contatti su Facebook telefonate, telefonate fatte anche col sistema posizionamento anche per capire in quale posto si trovava in quel momento la collega, beh trovare in queste carte, questo dossier, chiamiamolo così, di una giornalista che ora è indagata." Dei cronisti intercettati il caso più eclatante è quello della freelance Nancy Porsia, alla quale sono state dedicate ben 22 pagine con anche la trascrizione della conversazione con il proprio legale Alessandra Ballerini, in merito alle minacce ricevute delle Milizie Libiche guidate dal trafficante Bija e nelle pagine vengono anche riportati spostamenti al Cairo dell'Avvocato Ballerini in quanto, anche Legale della famiglia di Giulio Regeni, la cui uccisione ha quattro imputati quattro agenti dei Servizi Segreti Egiziani, ma non ancora un mandante e resta un mistero. Tra gli altri nomi emersi ci sono anche quelli di Antonio Massari del Fatto Nello Scavo di Avvenire, Francesca Mannocchi, Sergio Sgandurra di Radio Radicale, Fausto Biloslavo del Giornale, Claudia Di Pasquale di Report, tutti impegnati nel raccontare il dramma dei migranti, che dall'Africa passando per l'imbuto Libico, rischiano la morte, sognando la speranza di una nuova vita in occidente.