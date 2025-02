Non è accettabile ciò che purtroppo negli ultimi tempi abbiamo visto ogni giorno. Cioè, bambini che muoiono sotto le bombe, sacrificati agli idoli del potere, dell'ideologia, degli interessi nazionalistici. In realtà, nulla vale la vita di un bambino. Uccidere i piccoli significa negare il futuro e in alcuni casi i minori stessi sono costretti a combattere sotto l'effetto di droghe. .