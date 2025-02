Molti bambini muoiono da migranti nel mare, nel deserto o nelle tante rotte di viaggi, di speranza. Molti altri soccombono per mancanza di cure o per diversi tipi di sfruttamento. Sono situazioni differenti, ma di fronte alle quali ci poniamo la stessa domanda. Come è possibile che la vita di un bambino debba finire così? .