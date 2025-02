Giovane accoltellato a Milano, è caccia al branco

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 21 in via Pasolini, la strada che separa il nuovo centro commerciale Merlata Bloom dal parco pubblico Cascina Merlata, nella periferia di Milano, al confine con Pero. La vittima è un giovane di 19 anni che, secondo quanto emerso dai primi accertamenti degli agenti della squadra mobile di Milano, sarebbe stato accerchiato da cinque persone. Da una prima ricostruzione è probabile che il diciannovenne abbia reagito al tentativo di rapina e per questo gli aggressori lo hanno colpito più volte con un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Diversi colpi alla testa, alla schiena e ad una mano prima di fuggire, portandogli via il cellulare e il monopattino. Immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, il diciannovenne è stato medicato e tenuto sotto osservazione per alcune ore. E' fuori pericolo di vita ed è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. A quell'ora il centro commerciale era ancora aperto e, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, i componenti del branco sarebbero di origini nordafricane. Acquisite anche le telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato la fuga degli aggressori. .