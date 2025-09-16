Giovanni Fattori, 200 anni e oltre 200 opere a Livorno

Livorno omaggia uno dei suoi artisti più straordinari. Giovanni Fattori, una rivoluzione in pittura è una mostra nel bicentenario della nascita del maestro dei Macchiaioli. "Fattori è stato un pittore straordinariamente rivoluzionario, ha dipinto opere che hanno cambiato la storia dell'arte italiana sia negli anni 60 dell'800, quando ha fatto parte del gruppo dei Macchiaioli, anzi ne è stato il protagonista, sia anche negli anni della vecchiaia, negli anni 80 e 90 tantissimi artisti novecenteschi, creando quindi una vera e propria rivoluzione pittorica." Per la prima volta sarà possibile ammirare il dipinto bifronte, una carica di cavalleria a Montebello, con l'abbozzo sul retro di una composizione medicea, ma più di tutto le onde, cavalli, campi e contadini in cieli pieni di luce, un'arte che riflette umili origini e speranze rivoluzionarie. Chiara pieni di luce, un'arte che riflette umili origini e speranze rivoluzionarie.