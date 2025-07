Giubileo dei giovani: a Roma arrivano 500mila ragazzi

È l'evento più atteso e importante dell'Anno Santo, mezzo milione di ragazze e ragazzi che da ogni parte del mondo si radunano a Roma per una settimana. Ha preso il via il Giubileo dei giovani nella capitale, sotto un'inusuale pioggia estiva, sono in migliaia ad attraversare le strade e a radunarsi intonando in coro canti in lingue diverse. Per dar loro il benvenuto si svolgerà una messa inaugurale a San Pietro in Vaticano, mentre la settimana sarà scandita da eventi culturali, artistici e spirituali, come quello ospitato al Circo Massimo per la grande giornata penitenziale con la possibilità di ricevere il sacramento. Il clou sarà vissuto nel fine settimana con la veglia di sabato e la messa di domenica celebrata da Papa Leone XIV, sulla spianata di Tor Vergata e qui sotto la Vela di Calatrava, rinnovata per l'occasione, che la Protezione civile ha allestito la sua base operativa per supportare l'evento. "Avremo oltre 10mila operatori nell'area e in particolare questo sarà il centro di comando avanzato, dove tutte quante le amministrazioni convergeranno per il coordinamento delle attività. Quindi garantiremo da qui quanto necessario, per esempio l'organizzazione dei nebulizzatori che avremo in giro qualora dovesse fare molto caldo, la distribuzione di bottiglie, l'assistenza sanitaria perché questo luogo lavorerà in coordinamento con i posti medici avanzati per indirizzare qualunque tipo di esigenza dovesse nascere dalla presenza tutta la regione. Da giorni si mette a punto anche la macchina della sicurezza e l'eventuale accoglienza in caso di necessità nei presidi sanitari della l'eventuale accoglienza in caso di necessità nei presidi sanitari della capitale. .