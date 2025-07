Giubileo dei giovani: Papa a Influencer: vincete fake news

Un evento inedito, che ha visto per la prima volta protagonisti di appuntamenti di un anno santo, quelli che qualcuno chiama influencer cattolici, qualcun altro missionari digitali. Suore, sacerdoti, ma anche giovani ricercatori, insegnanti di religione, appassionati di musica che hanno scelto di usare Instagram, TikTok o YouTube, per condividere la loro missione nel mondo e diffondere la Parola del Signore. A tutti loro era dedicata la messa ufficiata dal cardinal Tagle nella basilica di San Pietro, nell'ambito del Giubileo dei giovani. Al termine della celebrazione Leone XIV ha salutato i ragazzi sottolineando l'importanza del loro impegno. "È la missione che la Chiesa oggi affida anche a voi che siete qui a Roma per il vostro Giubileo. Venuti a rinnovare l'impegno a nutrire di speranza cristiana, le reti sociali e gli ambienti digitali. La pace ha bisogno di essere cercata, annunciata, condivisa in ogni luogo, sia nei drammatici luoghi di guerra, sia nei cuori svuotati di chi ha perso il senso dell'esistenza e il gusto dell'interiorità. Il gusto della vita spirituale". Molto importante il messaggio lanciato ai ragazzi nell'omelia dal cardinal Tagle su un uso attento dei social, strumento potentissimo, ha detto capace di condizionare i mercati e competizioni elettorali. Il 02 e il 03/08 il Giubileo dei giovani si concluderà con i due appuntamenti clu a Tor Vergata, dove è atteso un milione di pellegrini. Sabato alle 21 la veglia di preghiera col quattordicesimo. Valentina Bendicenti, Sky TG 24, Città del Vaticano. .