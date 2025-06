Gli ottomila al chiodo: la fatica, la cima, il sogno

lo zaino. Che è l'attività che si fa normalmente d'estate, le guide alpine, io sono anche una guida alpina sul Monte Bianco, sul C. Indolomiti e quindi è un'attività um professionale, però, sentirsi cliente pagante dice mi accompagni sull'Everest, in teoria la risposta non dovrebbe essere, sì, questo è il mio IBAN. Dovrebbe essere allora costruiamo un progetto, ci si impiega cinque anni, um cominciamo pian pianino e ti porto fino al livello in cui hai una certa autosufficienza, dove la guida c'è. Ma dove tu sai toglierti dai guai nel ca- caso capitasse qualcosa. Qua um no, qua veramente s- parliamo di persone che imparano a mettersi i lamponi al campo base. E quindi è come se uno lo portasse a fare un'immersione in apnea a 100 metri, e si sta mettendo le pinne al contrario. Quindi ecco perché dico, gli 8000 che io ho conosciuto, che pensavo fossero solo fatti in questo modo, sono stati appesi al chiodo. Però ripeto, non vuole essere, un giudicante, perché comunque questi al. che oggi sono il 99,9 percento, hanno cambiato l'economia di un paese che era tra i più poveri del mondo. Che. Che è il Nepal e oggi c'è un'industria turistica gestita, i player sono tutti nepalesi, cosa che prima non era. E quindi è una ricchezza che rimane all'interno. Il problema, a essere s- um obiettivi, riguarda 14 montagne che superano gli 8000 metri. Su 14000000 di montagne che ci sono, quindi basta non andare agli 8000 e l'esplorazione è ancora aspetta. Questo è un aspetto importante, guardate um il libro che vi invito a leggere di Simone Moro, o gli altri precedenti, tra l'altro il primo e ancora oggi il più fortunato racconta una sua personale drammatica esperienza in cui, perde due amici, ma amici veri, non compagni di amici della vita, conosciuti ovviamente, um in um l'alpinismo di massimo livello. Però guardate, lo scrive non so quante volte, ho perso il conto, Simone. L'alpinismo insegna, come tante altre discipline, che puoi vincere, cioè raggiungere il tuo obiettivo, puoi fallire. Puoi riconoscere, e qui vorrei sentirti, riconoscere il limite, riconoscere che se quel giorno non ti fermi, non torni a casa. Guarda, io non voglio fare una celebrazione del fallimento. um Però mi piace. Sì, io addirittura ho scritto un libro quando um ho visto l'abisso e ho raccontato tutti i miei abissi dove ho, ho preso un cazzotto in pancia quando siamo partiti in tre e son tornato a casa solo io e di tutte le volte che, ho ho avuto bisogno di un compagno perché mi ha salvato la vita, ho bisogno ho avuto bisogno della capacità di rinunciare, e ho, um ho avuto conferma che in realtà l'uomo è progettato per vincere fallendo. Noi prima di camminare, sento mio figlio che parla, che non sta non non cammina ancora, ci siamo quasi, fa tutta una serie di fallimenti, cade, cade, cade, cade, cade fintanto che riesce a stare in piedi. Questa è l'unica fase dell'esistenza dell'uomo dove il mondo applaude, ogni volta che tu cadi nel tentativo di farlo. È l'unico momento dove non ho mai visto un adulto non applaudire un bambino che, seppur cadento ci prova. Poi entriamo nella fase adulta, non lo so, diventiamo diventiamo stronzi, non lo so. E di colpo se qualcuno ce la fa o cade. Non applaudiamo più. E quello del percezione del limite che mi piace, era l'accento che tu stavi ponendo. È importante sapere che i limiti esistono. Per essere spostati, non per essere affrontati con spavalderia o con un azzardo, perché in montagna l'azzardo, come in altri ambiti della vita eh, ti può costare caro. Finisci perché sei una guida, 61 soccorritore ne ne hai viste immagino. E non c'è replica, ah ho sbagliato, allora la prossima quando è finito G over, finito. Questo grandissimo regalo dell'esistenza. Eh bu- buttarlo via per un azzardo, lo vedo irriverente. Dannarsi l'anima per non goderlo, quindi ci sto sul divano così me lo conservo, ti stai perdendo, il sapore della vita, l'esplorazione dell'esistenza e non c'è bisogno di esplorare, cacciandosi negli angoli del pianeta, professionalmente, sentimentalmente, spiritualmente, son tutte. Scegliete voi l'ambito e ognuno ha la sua dignità. Ce ne sono alcune come le mie, che magari ti permettono anche di avere un microfono, un intervistatore, ce n'è una più ordinaria, che è privo di questo, non so se chiamarlo privilegio di queste attenzioni, ma che ha un valore fondante, um importante. um il tutto ha un senso se riesce a essere anche ispirazionale, quindi se anche il fallimento narrato come tale e non mascherato, okay? Quando dici guarda, non sono andato in cima, come imparato il famoso aforisma abusato o si vince o si impara. Al di là del fatto che si è abusato, ha un fondo di verità molto forte. Tu quante volte hai capito che stavi, sbagliando qualcosa in un approccio a una vetta? Attenzione, soprattutto, Simone Moro in cosa è diversissimo dal 99.9 di cui parlava. Lui ama cercare delle vie nuove per raggiungere una cima, non necessariamente gli 8000, a me ha affascinato di più il racconto per esempio dei tuoi 6000, che ragazzi 6000, io non so manco contarli, va bene, okay, non abbiamo idea di cosa sia, per lui vabbè. Ma il 6000 ha raggiunto in una via nuova, una cosa provi? Posso chiedertelo? È un privilegio in un mondo dove tutti abbiamo sul telefonino Google Earth, possiamo andare in qualsiasi angolo del pianeta, anche in quelli dove l'uomo non c'è mai stato, ma ciò che manca lì è il contatto epidermico. fattivo, esperienziale, di incontro. Qui parliamo di inclusione. Tu non sai quanta gente nuova ho incontrato, che mi ha resettato l'opinione che mi ero fatta di coloro che pensavo che avrei incontrato. um zone sul confine con l'Afghanistan, in Pakistan, nel Pamir, nel Tianshan, nel nell'Antartide, e ho capito quanto è importante, Conoscere. La gente e il mondo e non fartelo raccontare, ma non perché ciò che ti raccontano non è vero. Puoi avere una conferma, ma l'esperienza epidermica di incontro è una, È il successo indiscusso che porti a casa indipendentemente che sei stato sulla vetta o meno. Ed è il vero significato per cui un uomo ha, 57 anni30, quasi 58 con un bambino che che si fa sentire perché sente la mia voce, decide comunque di andare, pronto a rinunciare, sperando di vincere, ma dove l'obiettivo non è la vetta. Primo perché la vetta non è il traguardo. Il traguardo di una maratona è 42. Basta finito quello vai alla doccia. In cima io non ho la doccia, okay? E c'è ancora il 50 percento del percorso da fare, da stanco, con la metà giornata che mi sono già giocato, di solito la mattina è bel tempo, il pomeriggio arriva nuvoloso, arriva le nubi. Quindi la discesa è di solito molto più ostile della salita. Quindi c'è anche una capacità di analisi. cioè io devo conservare le forze per tornare, ma devo anche saper riconoscere. Un percorso che in salita è evidente, e in discesa non vedi più niente. E quindi devi imparare anche a scalare, ad esempio io mi giro un sacco di volte mentre scalo. ecco Posso chiederti questo due episodi, um straordinari, uno è terribile, l'ho già accennato quando hai rischiato concretamente la tua vita, mentre i due compagni non sono tornati. E un altro invece che mi ha colpito per l'eccezionalità, non ricordo la cima aiutami tu, in cui ti sei incontrato, in cima con un altro grandissimo al PD. Valery Babanov. Non vi conoscevate è tutto vero. Vi siete presentati a quota 8516 metri. Tutti e due senza ossigeno. cioè Nice Nice to meet you, I'm Valery Babanov, ah I Simone Moro, ah tu sei quello famoso, no sei tu quello famoso. Ah sì e ecco questo sembra ha dei tratti oggettivamente surreali. Quando si arriva a una quota del genere, sapendo che ha il 50 percento di lavoro ancora da fare, quanto si sta? La la sosta più breve penso di essere stato in cima, 180 secondi, tre minuti, al Nanga Parba nel 2000:16. Sì, la chiamano la montagna assassina, The Killer Mountain, che con me è stata buonissima, okay? Mi ha solo respinto due volte, cioè, era il mio terzo tentativo perché più che o non solo per vie nuove, a me piace andare nelle stagioni, chiamiamole più inospitali, io sono sono specializzato nelle invernali. Già andare a 8000 d'estate fa freschino. Andare d'inverno devi metterti un golfino in più mettiamola così, okay? Perché arriviamo a temperature veramente difficili anche da da da s- da tollerare, 5060 sotto 0, senza il vento, quando arriva anche il vento um insomma um non è un ambiente, Seppure io lo cerco, e quindi può sembrare schizofrenico, e quindi io sono dove ho voluto essere, sapendo che le condizioni sap- erano così, e da lì esce l'arte di sopravvivere. Che è un'arte che oggi non è più richiesta di essere manifestata, ma che scopri essere nel nostro DNA. Noi siamo degli animali evoluti e la parola animale, um non è non vuole essere riduttiva, anzi è un plus, okay? Però abbiamo perso tutte quelle caratteristiche animali, tra cui l'istinto, perché oggi l'istinto serve poco, se non quello che noi chiamiamo il fiuto, che di solito abbiniamo un'altra parola degli affari, okay? Il fiuto degli affari magari qualcuno ce l'ha, tutto. Abbiamo di solito quello nei rapporti interpersonali. Capiamo subito una persona non va bene. Immagino che poi durante una scalata sia fondamentale avere a fianco. Sbagliato. Sì, e ciò che io cerco non è il cavallo da corsa. Non è il Ven usando un No no io ho bisogno di uno che sposi i miei stessi valori. Che se la situazione è difficile ci guardiamo chi è meglio scendere, non devo avere uno votato all'eroismo. No, si deve morire, ma piuttosto. Arriviamo in cima alla bandiera. Ci sono anche gli svalvolati di questo tipo. Lì bisogna stare questo consentitemi, abbiamo due minuti30. È è un aspetto immagino estremamente doloroso della vita di Simone Moro aver perso quei 2, amici, oltre che compagni di cordata naturalmente, però, um e questo dà molto la dimensione di leg- legami che sono per la vita e oltre. Tu sei tornato per andarli a cercare? Sì, sono tornato per andarlo a cercare perché, Perché dopo la valanga tornato e tra l'altro io li ho cercati, l'ho sempre detto, l'ho scritto anche nel libro, li avrò cercati un quarto d'ora, non di più. Perché io stavo morendo. Era tutto cambiato, ho capito subito che erano sotto 1000000 di metri cubi di ghiaccio, um una zona piena di crepaci, era diventato un campo da calcio piatto, quindi ho capito che erano sepolti per sempre. E per me la cosa più difficile sta so girarsi, dare la schiena, ai miei amici sepolti e provare a sopravvivere e sono riuscito per il rotto della cuffia. Ho voluto tornare l'anno dopo perché ho detto non vorrei che lo scioglimento dei ghiacci, una stagione meno inospitale, cioè quella primaverile, magari i corpi vengono fuori, magari erano sotto pochi metri di neve. Non abbiamo trovato nulla, è scesa un'altra valanga, quasi ci lasciano la pelle nel cercarli. e ho capito anche il monito. La montagna mi ha detto, lasciali qua li conservo io e dal 97 a oggi ci sono stato anche pochi giorni fa, Perché so- sono appena tornato dal Nepal, dove lavoro anche come pilota di elicottero, sono andato nella zona e non ti nascondo che tutte le volte che vado in quella zona, spircio perché in quella zona lì non va nessuno, perché stavamo aprendo una via nuova. No non sono saltati fuori. E quindi questa questa tragedia, mi ha fatto capire che puoi essere prudente, puoi essere preparato. um Puoi essere uno pronto a essere arrendevole, ma l'imponderabile e l'imprevisto c'è sempre una parte di mistero della nostra vita, sia spirituale sia esistenziale c'è, ed è bello della nostra esistenza, perché abbiamo sempre fame di capire, e più cerchiamo di capire più scopriamo che sappiamo sempre meno l'orizzonte è sempre più lontano. Posso chiederti per chiudere um hai visto luoghi che, Tanti di noi neanche immaginano e Google Maps non basta. Stiamo tranquilli che neanche Google Earth. um un luogo che, ma non necessariamente una cima, magari un bivacco, non lo so, qualcosa che è stato così bello da averti commosso. L'Antartide, sono andato in un mondo, ho scalato la montagna più alta dell'Antartide, è poco più alta del Monte Bianco. 4985, okay? Quasi 5000 metri. E, um a parte la logistica complicata per arrivarci in questo lungo volo per poi atterrare sul PC, poi un altro piccolo, aeroplano tirato fuori dalla pancia dell'aereo per arrivare alla base della montagna e così via. Sono andato in un mondo dove di colpo non c'era più la notte e quindi guardava il sole e girava sempre così. allora e mi è sembrato di andare in un altro pianeta, fantastico, senza odori, senza animali, e gli unici rumori erano quelli del vento, perché non ci sono neppure valanghe o crolli di serachi e capisci quanto piccoli siamo. e quando questo angolo di mondo, senza allontanarsi dal nostro pianeta, ti catapulta in un'esistenza dove, Devi capire quando è giorno e quando è notte e la prima cosa, allora avevo l'orologio dove avevo gli orari, AMPM, okay, quindi mattina e pomeriggio. e una volta mi sentivo un po' stanco, e guarda, ho detto ammazza sono solo le 11 di mattina e poi guardo era alle 11 di sera, quindi devi decidere di andare a letto e devi convivere con una luce, abbagliante anche durante la notte. Quello è stato un mo- un pezzo. Di di di del mio vissuto che mi ha esaltato, nella potenza del pianeta. in un mondo, e mi aggancio anche a ciò che dicevamo prima, dove ho visto ghiacciai ritirarsi, dove ho visto nello spazio temporale di una piccola carriera alpinistica trent'anni. Vedere quanto si ritirano i ghiacciai, quanto sta cambiando il pianeta. Lì la terra mi ha fa- e me l'ha fatto capire anche l'ultima volta che sono stato in cima all'Everest, quando sono stato in cima all'alba e ho guardato l'orizzonte e ho visto la linea dell'orizzonte curva, cioè ho visto la terra rotonda. Mi spiace per i terrapiattisti ma um Poi mi son girato dall'altra parte, il primo raggio di sole aveva, Toccato l'Everest e ho visto l'ombra dell'Everest verso l'India per tre o 400 chilometri, okay. Lì la terra m'ha detto, siete dei pirla. Ma io ce la faccio, okay, la sensazione che ho portato a casa, è stata che per il momento per il momento, siamo direi che non c'è ci sta ancora. Non so se avete notato, purtroppo il tempo io sarei ore e ore. Non so se avete notato, Simone Moro con una nonchalance assoluta ha detto l'ultima volta che sono stato sull'Everest, C io avrei potuto dire l'ultima volta alla Rinascente, uguale. Signore e signori, Simone Moro. Permettetemi di invitare sul palco perché adesso vi intratterà lui, beh um non solo un giornalista, un maestro per, tutti noi della nostra generazione, leggermente più giovane di di di tre mesi. Giovanni Bruno, grande amico di Simone Moro. Eh sì. Con Giovanni ho fatto una de 22 anni fa l'ho chiamato al telefono col telefono satellitare m'ha sbattuto giù il telefono due volte. in riunione la terza volta m'ha risposto abbiamo fatto una diretta, io ero in Io ero 8047 senza ossigeno. Lui era arrabbiato quando ha capito che ero io, mi ha messo subito in diretta. Ti voglio ringraziare. Ti ringrazio io perché mi hai distratto per quella riunione ma, abbiamo fatto un pezzettino di storia assolutamente, fu la prima diretta con un cellulare da 8000 dal Bad Pick. 047 pensa un po'. Giovanni Bruno. Simone Moro. Grazie Giovanni. Grazie, grazie. Grazie a tutti. .