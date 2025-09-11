Global Sumud Flotilla, navi italiane in partenza da Sicilia

160 tra donne e uomini sono a bordo delle 18 navi della Global Sumud Flotilla che muovono dalla Sicilia per Gaza, 20 gli italiani. Poi ci sono gli attivisti da tutte le parti del mondo. L'obiettivo è solo uno, rompere il blocco navale israeliano davanti Gaza e consegnare oltre 45 tonnellate di aiuti. Generi di prima necessità, cibo, medicine per una popolazione allo stremo, la partenza dai porti di Augusta e Siracusa per un appuntamento in mare con le altre barche della Flotilla che partono da Tunisi e dalla Grecia. "Noi partiamo sapendo che potremmo essere attaccati da dei droni, come è successo alle due barche della Global Sumud Flotilla a Tunisi. Gaza sta morendo ogni giorno, hanno ammazzato 270 giornalisti, bambini, persone continuano a morire tutti i giorni di fame, non non entra più un farmaco, non hanno acqua, continuano ad essere bombardati, sfollati da una parte all'altra. La Global Sumud Flotilla ha senso solo se potrà mantenere i riflettori accesi su Gaza." La tensione tra gli attivisti è alta, soprattutto dopo i presunti attacchi subiti dalle due imbarcazioni della Flotilla attraccate a Tunisi, ma la loro determinazione è granitica. .