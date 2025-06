Google Cloud Summit 2025, come l'A.I può accelerare la trasformazione digitale

Intelligenza artificiale e non solo, per accelerare la trasformazione digitale delle imprese italiane e per arricchire le esperienze degli utenti. Sono questi gli elementi al centro del Google Cloud Summit, evento dedicato all'innovazione e alle ultime novità legate al cloud e all'AI. "Noi abbiamo portato sul palco più di 40 storie ai clienti, proprio per dimostrare che, l'AI non è un concetto che sta sulla nuvola, è un concetto reale. Quello che si pone Google Cloud è proprio quello di cercare di democratizzare l'intelligenza artificiale per renderla fruibile a tutti, grandi e piccole imprese, mondo accademico, mondo universitario, pubblica amministrazione. L'adozione dell'intelligenza artificiale, in particolare generativa da parte di Google su tutte le properties web, abbiamo più di sei servizi in questo momento con più di 2 miliardi di utenti e a tutto campo. Questo ha permesso in primo luogo di focalizzarsi su un punto chiave della missione di Google che è mettere sempre l'utente al primo posto. Cosa significa? Significa che l'AI è fondamentale nel successo di Google, nel rendere la user experience importante, rilevante e facile tra virgolette da utilizzare in tutte le nostre applicazioni. L'utente deve conoscere e fidarsi dell'intelligenza artificiale. L'AI risulta un tool che aumenta in maniera radicale la produttività delle persone, quando per esempio bisogna fare brainstorming, bisogna produrre una nuova idea e aiuta anche molte aziende italiane in un processo di internazionalizzazione. Per esempio, una caratteristica che abbiamo introdotto di recente sui nostri sulle nostre soluzioni su Google Meet, è la traduzione simultanea. Dall'italiano all'inglese sarà disponibile a breve." Un'occasione il Google Cloud Summit anche per premiare per la prima volta le realtà che secondo una giuria di esperti indipendenti, si sono distinte per progetti innovativi con le tecnologie di intelligenza artificiale di Google Cloud. "Abbiamo lanciato questo premio AI Groundbreaker Award, proprio per raccogliere le idee, raccogliere i progetti dalle start up alle grandi aziende che utilizzano l'AI già in modo concreto. E devo dire che abbiamo ricevuto una grandissima adesione, più di 100 progetti che veramente ci dimostrano che l'AI è presente, è già oggi e non è un concetto futuro." .