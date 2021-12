Google, le parole più cercate nel 2021

Ci sono le parole: classroom, Green Pass, vaccini AstraZeneca e Pfizer e poi, dubbi e domande che riguardano il Covid, ma si parla anche di Ddl Zan e di come si prenota un vaccino. Nel 2021, fra i termini più cercati su Google dagli italiani, ci sono gran parte di quelli che hanno segnato le abitudini dei cittadini e le loro attività, soprattutto a causa della pandemia. Ci si affida sempre di più al Web, per chiedere consigli, per digitare i nomi dei personaggi più famosi, per risolvere dubbi e curiosità. Nella classifica Top Ten Tranding, al primo posto c'è la Serie A, al secondo gli Europei, al terzo classroom seguito da Raffaella Carrà, Champions League e Roland Garros. Fra le domande più ricorrenti, che hanno registrato il picco di traffico più elevato nel 2021, ci sono: perché Conte si dimette, perché non funziona WhatsApp, perché gli inglese hanno tolto la medaglia, perché si festeggia l'8 marzo e i motivi che hanno portato Israele ad attaccare Gazza. I dubbi più ricorrenti riguardano invece: come caricare il Green pass, come prenotare il vaccino, come fare lo SPID, come prenotare la terza dose, come si ottiene il Green Pass, come funziona il vaccino Pfizer. Si parla anche di Cashback e Bonus. In testa ai personaggi famosi più cercati su Google, al primo posto c'è il calciatore danese Christian Eriksen, al secondo il tennista italiano Matteo Berrettini, al terzo posto Mario Draghi, seguito da Donnarumma e dai Maneskin.